Ladri fanno razzia di maglie del Napoli

Furto allo store di Kaidos in via Atzori, a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Lo riferisce ‘Il Mattino’.

”Una banda di malviventi ha portato via merce per oltre 50mila euro. Il colpo è avvenuto la scorsa notte, per mano di ignoti, a danno del centro che fa anche da rivendita ufficiale per i biglietti distribuiti dalla società calcio Napoli. I ladri avrebbero approfittato della chiusura dei locali vicini, tra i quali un pub, per fare ingresso nello store. E’ stata fatta razzia di magliette e pantaloncini del Napoli, per adulti e bambini, oltre a diversi gadget con il marchio della squadra azzurra. Il danno corrisponde a 50mila euro, unito a ulteriori 9mila euro, frutto dell’incasso, di tre giorni, dei biglietti per la prossima partita del Napoli, contro il Sassuolo” vi si legge.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 18:45