Ladri in casa Sepe, la moglie reagisce

Il secondo campionato da titolare in Serie A si è concluso per Luigi Sepe esattamente come il primo, vissuto nel 2014-2015 tra i pali dell’Empoli, ovvero con una brillante salvezza.

Le vacanze però non sono iniziate nel migliore dei modi per il portiere napoletano del Parma che, rientrato in Campania, si è visto svaligiare la casa dai ladri.

Tutt’altro che composta la reazione dalla moglie, che ha postato alcuni commenti su Twitter dopo essere stata costretta a rivedere le immagini del furto attraverso le telecamere a circuito chiuso: “Avete mai visto dei ladri entrare in casa e preparare le valigie con le tue cose? Profumi, scarpe, borse, vestiti, oro: io sono schifata – lo sfogo della signora Sepe – Una cosa è certa: molte cose vi sono rimaste in gola perché non avete avuto abbastanza tempo e perché pensavate di trovare altro. Per il resto, poi, voi dovete morire!”.



SPORTAL.IT | 01-06-2019 21:57