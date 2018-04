Ladro sfortunato: lo insegue e placca un rugbysta

Non è andato un granché bene il tentativo di furto operato da un ladro in un supermercato di Avezzano, in Abruzzo. Il malvivente, che aveva cercato di approfittare dell’affollamento nel negozio per nascondere della merce sotto il giubbotto e allontanarsi, non aveva fatto i conti con Mohamed Traoré, 30 anni, uno dei dipendenti del negozio che – non è un dettaglio, soprattutto in questo caso – gioca a rugby: è infatti un’ala dell’Avezzano Rugby, club storico della cittadina abruzzese che disputa il campionato di Serie B.

Stando a quanto riferiscono i giornali locali Traoré ha rincorso il ladro per un centinaio di metri circa prima di raggiungerlo, placcarlo e recuperare la refurtiva. L’incauto taccheggiatore è stato quindi consegnato alle forze dell’ordine.

Mohamed Traorè è in Italia da 6 anni dalla Costa d’Avorio ed è dipendente del supermercato da anni. Momo, come viene chiamato, vive ad Avezzano da anni, si è sposato con una abruzzese ed ha un figlio piccolo: veloce e potente sul campo, è stato allertato da un collega anche lui dell’Avezzano rugby che lavora con lui: è scattato per raggiungere il ladro che nel frattempo aveva guadagnato un notevole vantaggio.

Mohamed in passato ha giocato a Napoli con l’Amatori. Sui social, intanto, in tanti si stanno complimentando con lui per il coraggioso gesto. E c’è chi auspica gli possa venire conferita la cittadinanza onoraria di Avezzano.

Lo scorso anno Robert Kovac, ex calciatore juventino, è stato protagonista di un episodio similare in Germania: ha infatti notato un giovane ladro che, all’esterno di una banca, stava spingendo per terra un pensionato per rubargli i soldi appena prelevati. Il croato ha deciso di lanciarsi all’inseguimento e lo ha raggiunto in breve tempo, per sgambettarlo con un tackle e permettere ai poliziotti di arrestarlo.

SPORTAL.IT | 05-04-2018 16:45