Lady Ronaldo fa festa su Instagram: Vamos papà hermoso

Una foto di famiglia, con Georgina Rodriguez sorridente e fasciata da un’elegante abito blu, con le gambe tornite in bella evidenza – e sdraiata sul divano bianco di casa, adornato da morbidi cuscini, attorniata dai tre piccoli Ronaldo. Così lady Cr7 ha festeggiato il gol del portoghese che ha permesso alla Juventus di sbloccare la rognosa gara di Frosinone. Esplicito il testo: “Vamos papá hermoso! ❤️ Bendecidos ?゚マᄑ Mamá enamorada⭐️? #dulcessueños … #FINOALLAFINE @cristiano”.

Una mamma innamorata che segue in tv le gesta del campione amato. In particolare uno dei tre figli piccoli di Cr7 sembra ipnotizzato dalla tv. Sullo sfondo si vedono particolari dell’abitazione dell’asso bianconero. Tra i tantissimi commenti dei followers ci sono anche pareri poco lusinghieri ma Georgina trova sempre chi la difende, come un’untente che scrive: “non far caso a questi che chiacchierano, vorrebbero avere loro Cristiano vicino, è solo indivia. Abituati e sii felice”. Ieri Ronaldo ha dimenticato le amarezze della Champions League, con l’espulsione di Valencia, realizzando il terzo gol in serie A.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 24-09-2018 09:06