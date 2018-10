Lafont diffida di Belotti

Alban Lafont diffida di Andrea Belotti. "Purtroppo i grandi attaccanti possono sbloccarsi da un momento all'altro, spero non succeda sabato" dice il portiere della Fiorentina a Tuttosport.

"Non mi dà fastidio essere definito il 'Donnarumma di Francia' ma lui è lui e io sono io. Sono molto contento di essere in viola e sono convinto che qui non potrò che crescere di più. Tra gli esempi da seguire ho anche Sebastien Frey, che ha fatto la storia della Fiorentina" aggiunge Lafont.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 11:20