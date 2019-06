Lafont ha fatto la sua scelta

Dopo una stagione caratterizzata da un finale deludente, Alban Lafont preferisce concentrarsi sulle note positivecdella sua prima stagione in Serie A, e in un'intervista a L'Equipe conferma di voler puntare a un campionato di alto livello ancora tra i pali della Fiorentina, la squadra che lo ha lanciato nel massimo campionato italiano ad appena 19 anni.

Reduce da un mondiale Under 20 deludente con la Nazionale francese (eliminata agli ottavi dagli Usa), Lafont ha lanciato un vero e proprio messaggio d'amore alla squadra viola ed ai suoi sostenitori: "Non mi sono mai pentito di essere venuto a Firenze. C'è stato un periodo di adattamento e i tifosi si aspettano sempre molto, ma onestamente non mi sento deluso, anche se abbiamo avuto un’annata difficile. Quel che è certo è che l'anno prossimo resto alla Fiorentina: voglio aiutare la mia squadra a tornare al livello che le compete”.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 16:46