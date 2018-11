Lafont: il parere di Francesco Toldo

L'ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo in un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio ha parlaro del club viola, soffermandosi sui talenti Chiesa e Lafont: "Il francese ha un fisico incredibile, può lavorare tanto e diventare davvero un grande portiere. L'importante è che gli sbagli non lo condizionino, a me piace vedere un portiere che osa e se poi sbaglia pazienza".

Su Federico Chiesa: "È veramente forte. Secondo me ha già superato il papà, e comunque si vede che è figlio di Enrico. Ha tutti i numeri per diventare un gran campione

SPORTAL.IT | 08-11-2018 09:00