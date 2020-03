Lafont, offerta a sorpresa da un top club europeo

Il Real Madrid sta preparando un'offerta per Alban Lafont. Secondo quanto riportato da 'La Nazione', il portiere francese, di proprietà della Fiorentina, in prestito biennale al Nantes con diritto di riscatto e possibilità di un controriscatto da parte dei viola, ha attirato l'attenzione dei Blancos grazie alle sue buone prestazioni in Ligue 1.

A provare a portare avanti la trattativa è Fali Ramdani, che pur non essendo direttamente il procuratore del calciatore ne cura gli interessi dal febbraio 2019: secondo la testata toscana Ramdani sarebbe già a lavoro per provare a portare Lafont al Real. Si attendono sviluppi.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 11:34