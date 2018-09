Lafont tenta il recupero lampo

Alban Lafont potrebbe tornare in campo nella sfida contro il Napoli.

Il numero uno viola si era procurato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra nell’ultima partita con l’Udinese, vinta dalla squadra di Stefano Pioli grazie alla rete di Benassi.

Secondo La Nazione, nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto ad esami specifici per capire l’entità dell’infortunio e le possibilità di vederlo tra i pali nel weekend. Se non dovesse recuperare in tempo, spazio a Bartlomiej Dragowski dal 1’.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 15:55