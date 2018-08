L'agente di Hamsik chiede pazienza

Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, è intervenuto a Radio Crc per commentare la situazione dello slovacco e il suo adattamento al nuovo ruolo di regista.

“Dopo la partita Marek era molto sereno e tranquillo, adesso ha pure ricevuto la cittadinanza onoraria di Castel Volturno – ha detto l’ex difensore di Cesena e Grosseto – La squadra si sta trasformando per fare il gioco più adatto alle idee di Ancelotti e alle caratteristiche di Hamsik. Non possiamo aspettarci che farà tutte le partite da 7 in pagelle, ci saranno alti e bassi, sperando che ci siano più alti, è un ruolo nuovo che imparerà solo giocando, bisogna essere anche pazienti, è un lavoro che necessita mesi, occorre pazienza”.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 18:35