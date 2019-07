L'agente di Izzo apre alla Roma

Nonostante la volontà del presidente del Torino Urbano Cairo sia quella di non privarsi dei big della rosa in particolare in vista del ritorno in Europa, la Roma non ha smesso di inseguire Armando Izzo.

Il giocatore, stimato dal neo ds dei giallorossi Gianluca Petrachi che lo portò in granata, sarebbero anzi pronti a mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni che potrebbe far vacillare Cairo.

L’agente di Izzo, Paolo Palermo, intervenuto a 'Teleradiostereo', non ha fatto mistero che quella giallorossa sarebbe una soluzione gradita: “A me non risulta di questa offerta, non ne sono assolutamente a conoscenza, ma di sicuro a 27 anni il ragazzo avrebbe la possibilità di migliorare e farò tutto il possibile per realizzarla. Izzo ha lavorato sodo e ha dimostrato a tutta Europa che è uno dei migliori in quel ruolo, anzi credo che sia tra i più forti del nostro campionato. A mio modesto avviso, la Roma sarebbe la squadra perfetta per Armando”.

“Riguardo alla sua quotazione posso risponderle che deve essere valutato per quello che ha fatto e per quanto ha dimostrato sul campo – ha aggiunto Palermo – quindi meriterebbe una quotazione del genere. Poi a decidere è il presidente Cairo”.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 23:03