L'agente di Jorginho parla del futuro dell'italo-brasiliano

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l’agente di Jorginho, Joao Santos, ha voluto parlare del futuro del centrocampista italo-brasiliano: “Oggi Jorginho è un giocatore del Napoli, non ha firmato per nessun club e la società azzurra non ha preso accordi con nessuna società”.

“I contatti fra Napoli e Manchester City sono continui, vedremo cosa accadrà in futuro. Non conosco il pensiero di Ancelotti su Jorginho – ha concluso il procuratore del numero 8 azzurro – bisogna capire se lo vuole oppure no”.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 21:35