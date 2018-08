L'agente di Juan Jesus gela il Torino

Juan Jesus resta a Roma, secondo il suo agente Roberto Calenda. In una intervista alla Gazzetta dello Sport, il procuratore del difensore brasiliano sembra chiudere definitivamente le porte al Torino.

"Juan non è sul mercato e non ha rifiutato nessuno semplicemente perché rimane giallorosso. Nella Roma che è arrivata in semifinale di Champions c'è anche il suo contributo. Se mi riguardo Roma-Barcellona trovo Juan titolare e autore di una grandissima prestazione di fronte a Messi. Poi appena Juan sbaglia una minima cosa arriva sempre una pioggia di critiche. Vedo troppa cattiveria".

SPORTAL.IT | 13-08-2018 11:00