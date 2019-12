L'agente di Kulusevski strizza l'occhio a una big

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l'agente di Kulusevski, Stefano Sem, che ha strizzato l'occhio al Napoli: "Giuntoli è molto bravo e con i giovani ci vede molto bene. Abbiamo scelto di non sbilanciarci né andare avanti con le società, prima della partita contro il Brescia, per una questione di rispetto per tifosi e società".

"Se dobbiamo interrompere un percorso a gennaio, deve essere fatto per l'occasione della vita. Se Kulusevski si dovesse spostare, è dell'Atalanta e di certo non lo regala. Napoli è una grande squadra e grande piazza, ha fatto il miglior calcio negli ultimi 10 anni".

"Non ci sono preclusioni per nessuna società, ma se dovessi vedere al momento la rosa del Napoli, mi sembra che lì davanti di giocatori ce ne sono tanti. Discorsi approfonditi con gli azzurri non ne ho fatti, ma vediamo quello che potrebbe succedere a gennaio per poterci sbilanciare" ha concluso l'agente.



SPORTAL.IT | 17-12-2019 14:49