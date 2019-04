L'agente di Lasagna strizza l'occhio al Napoli

Kevin Lasagna potrebbe diventare uno degli uomini mercato in vista della prossima estate, in virtù delle prestazioni con la maglia dell'Udinese che lo hanno fatto anche entrare nell'orbita della Nazionale.

E tra le ipotesi per il suo futuro c'è anche quella del Napoli, un'ipotesi a cui strizza l'occhio il suo agente Massimo Briaschi.

"In questo momento a mio avviso Kevin si deve concentrare sul presente e sulla salvezza dell'Udinese – ha premesso il procuratore, raggiunto da 'Radio Kiss Kiss Napoli' -. Quando arriverà l'estate valuteremo insieme al club se lasciarlo andare o meno, ora non è il momento. Stiamo parlando di un ragazzo che nell'attuale serie A possiede doti uniche, dal punto di vista tecnico e umano".

E Lasagna esplose con la maglia del Carpi, il cui mercato all'epoca era nelle mani di Giuntoli che ora lavora proprio al Napoli. "Non lo biasimo affatto per il fatto di volerlo riabbracciare al Napoli, chi non vorrebbe in squadra un uomo come Lasagna?", ha scherzato Briaschi, di fatto confermando che la soluzione sarebbe senz'altro di gradimento per il suo assistito.

