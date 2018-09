L'agente di Milinkovic-Savic: "No a tante proposte"

Milinkovic-Savic, sogno estivo di mezza Europa, è rimasto alla Lazio. Kezman, agente del serbo, ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto durante l'ultima finestra di mercato, spiegando come Lotito abbia rifiutato tante proposte interessanti.

"Con Lotito e Tare abbiamo un ottimo rapporto, sono due uomini passionali che vivono di e per la Lazio. Loro hanno rifiutato tutte le proposte e noi non abbiamo mai spinto per la cessione, perché lui a Roma sta bene", le sue parole al La Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 09:10