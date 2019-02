Il procuratore di Rugani blinda il difensore

Daniele Rugani è al suo quarto anno di Juve e complice la presenza di Bonucci e Chiellini non è ancora riuscito a imporsi come titolare della formazione di Massimiliano Allegri.

Ai microfoni di CalcioNapoli24, il suo agente, Davide Torchia, ha parlato del futuro del difensore classe 1994 ex Empoli: “Rugani è approdato a Torino molto giovane e se è ancora lì vuol dire che sta rispettando le parametri di crescita. Però è normale non riuscire a imporsi con gente di livello mondiale come Chiellini e Bonucci”.

Sull’interessamento del Napoli: “Sarri lo apprezzava molto, ma la Juve non lo ha lasciato andare. Per le caratteristiche che cerca Sarri in un difensore, come l’anticipo, Rugani è un elemento ideale visto che nel suo bagaglio tecnico ha una ottima lettura dell’azione”.

Sul futuro di Rugani: “Credo che resterà alla Juventus ancora per parecchio tempo”.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 16:40