L'agente di Rugani strizza l'occhio al Chelsea

A Radio Crc nella trasmissione "Si Gonfia la rete" di Raffaele Auriemma é intervenuto Davide Torchia, procuratore tra gli altri di Daniele Rugani.

"Rugani era già della Juventus per cui non ha scelto di non venire a Napoli, era semplicemente della Juve – ha detto -. Futuro al Chelsea? Sono felice per Sarri perché nessuno credeva potesse arrivare fin lì e invece eccolo allenare il Chelsea ed è una grande vittoria per tutti, anche per Napoli che è stato fondamentale. Poi, vista la stima per Rugani, tutti pensano che possa seguirlo al Chelsea, ma va considerato che la Juve anche in passato non ha accettato nessuna trattativa, nè col Napoli nè con altre squadre ed ha sempre manifestato la volontà di tenere il calciatore e ad oggi la volontà non è cambiata. Lo stesso Rugani non ha manifestato la volontà di andare altrove, ma va anche detto che se dovesse esserci una richiesta andrà ascoltata perché nel calcio ci vuole rispetto".

SPORTAL.IT | 16-07-2018 14:30