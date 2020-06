L'agente di Scola dà un indizio per il futuro

Scollinati i 40 anni, Luis Scola non sembra pensare al ritiro dal basket.

Dopo aver annunciato la scelta di non restare all'Olimpia Milano l'argentino sta valutando il proprio futuro, ma tutto lascia pensare che il giocatore possa continuare a giocare e che lo faccia in Italia.

"Andare in un altro club italiano sarebbe l’opzione migliore" aveva detto Scola pochi giorni fa in un’intervista concessa al Corriere della Sera'.

A rafforzare il concetto ecco le parole dell'agente, Claudio Villanueva, intervistato da 'Eldiariocba.com': "Luis si sta allenando, adora farlo perché è consapevole che questo è l'unico modo per proseguire la carriera ad alti livelli. Giocare a Milano è stato bello, adesso deve decidere se continuare o ritirarsi. Le offerte non mancano. Intanto, però, è ancora in Italia…".

"Se quella di Valencia dovesse essere la mia ultima partita sarebbe un po' triste. Ma va bene ugualmente, quello che dovevo fare in 25 anni di carriera l'ho fatto. Sono in pace con me stesso" aveva aggiunto Scola al 'Corriere'.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 16:47