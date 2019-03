L'agente di Skriniar: 'Real e Barça lo vogliono'

Milan Skriniar è uno dei gioielli della rosa dell’Inter ed è seguito da molto vicino dalle big europee.

A confermalo è Mithat Halis, uno dei rappresentati della Star&Friends agenzia che rappresenta il difensore slovacco: “Il Real Madrid vuole acquistarlo, così come il Barcellona. Chi convincerà l’Inter, potrà prenderlo la prossima estate”.

La palla passa ai nerazzurri che hanno già rimandato al mittente diverse offerte come dichiarato dallo stesso Halis: “L’Inter pagò Milan 28 milioni di euro alla Sampdoria e dopo appena sei mesi rifiutò un’offerta da 55 milioni dal Manchester City e adesso il suo valore è intorno ai 100 milioni”.

“Skriniar è un professionista vero – le sue parole riportate da As – ma ci sono alcuni agenti cannibali che provano a portare via i giocatori. Per esempio Mino Raiola ci sta provando, vuole confonderlo. Ma lui è legato alla nostra agenzia da un contratto”.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 20:20