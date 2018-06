L'agente di Younes: 'Il suo futuro è a Napoli'

Amin Younes giocherà nel Napoli nella prossima stagione. A rivelarlo è stato lo stesso agente del calciatore, che ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, negando anche l'interessamento del Genoa nei confronti del suo assistito.

"Amin è del Napoli e il suo futuro è lì. Escludo categoricamente che Younes possa andare al Genoa. Non ho mai avuto contatti a tal riguardo con la società ligure – ha dichiarato il procuratore – Onestamente avrei comunque trovato difficile la possibilità che il Genoa potesse imbastire una trattativa con il Napoli per il ragazzo dal momento che non credo proprio che la società di De Laurentiis voglia privarsi del giocatore neanche in prestito".

SPORTAL.IT | 04-06-2018 13:05