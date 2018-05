L'agente non mette fretta a Milinkovic-Savic

Piace alla Juve e non solo ma il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è ancora tutto da decidere come ha confermato il suo procuratore Mateja Kezman in esclusiva a calciomercato.it.

"Ha ancora un contratto lungo con la Lazio, ma come ho detto qualche giorno fa l'interesse nei confronti di Sergej è enorme – ha dichiarato l'ex attaccante -. Nel calcio non sai mai quello che può accadere da un giorno all'altro, perciò vedremo cosa ci riserverà il futuro. Milinkovic-Savic miglior centrocampista della serie A? E' un riconoscimento che merita, di sicuro è stato uno dei migliori giocatori di questo campionato ed ha il potenziale per diventare il miglior calciatore al mondo nel suo ruolo. La Champions League è il sogno di tutti quelli che giocano a calcio, ma ha ancora 23 anni e quindi ha tutto il tempo per disputarla".

SPORTAL.IT | 22-05-2018 16:30