Lagerback sicuro: "Haaland come Messi e Ronaldo"

Per molti è il centravanti del futuro, per Lars Lagerback è semplicemente l’erede di Messi e Ronaldo nell’olimpo dei più grandi. Il ct della Norvegia non ha dubbi: Erling Haaland può essere paragonato ai due ‘mostri sacri’ dell’ultimo decennio.

L’allenatore svedese è rimasto impressionato dalle qualità del nuovo centravanti del Borussia Dortmund in relazione alla giovanissima età: “Non ho mai visto un ragazzo crescere e affermarsi in quel modo a quell’età dai tempi di Messi e Ronaldo. E’ davvero unico, un giocatore di primissima classe. Con la personalità che ha, se riesce a evitare gli infortuni, può diventare uno dei più grandi”.

Lagerback individua in conferenza stampa anche i pochi punti deboli del nuovo talento norvegese: “Forse deve ancora migliorare nel gioco di squadra, ma essendo così giovane è già a un livello molto alto. Se prendi in considerazione ciò che fa in area, è già un giocatore top”.

I numeri parlano per lui: Haaland ha meravigliato tutti nella sua stagione della consacrazione, prima al Salisburgo e poi in Bundesliga per uno score monstre di 44 goal in 40 presenze.

OMNISPORT | 07-09-2020 15:44