Il racconto di un sorpasso entrato nella leggenda e che ancora oggi è rievocato nel novero delle migliori imprese sportive

Anche nel motociclismo ci sono momenti che rimangono impressi nella memoria degli appassionati. Frammenti di gare, talvolta interi GP, diventano immortali grazie alla leggenda di chi li ha vissuti. Tra queste leggende spiccano Casey Stoner e Valentino Rossi, due campioni che si sono sempre rispettati fuori dalla pista ma che, in gara, non hanno mai risparmiato un colpo.

Dopo il dominio dell’australiano nel 2007, quando Rossi sembrava sul punto di ritirarsi, il 2008 segna un nuovo capitolo incredibile del loro dualismo. Una stagione da romanzo, degna dei migliori racconti d’avventura, dove ogni sorpasso diventava epico. Il teatro perfetto di questo confronto è Laguna Seca, uno dei circuiti più iconici del mondo, e in particolare la curva più famosa: il Cavatappi.

Qui è avvenuto uno dei sorpassi più spettacolari della MotoGP, un vero colpo da maestro che ha segnato la storia e ha contribuito a decidere il Mondiale. Una manovra al limite dell’impensabile, che ancora oggi viene ricordata dagli appassionati come uno dei momenti più emozionanti delle corse.

Se volete rivivere ogni dettaglio di questo duello storico tra Stoner e Rossi, non perdetevi il video completo.