Il numero 1 è arrivato da Gucci in perfetto orario, a poche ore dal forfait. Abbinamento inedito per la modella danese che ha preso parte anche alle due sfilate che ha seguito in qualità di ospite

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Ricercata e ambita, tanto quanto i protagonisti della scena pubblica oltre i limiti impalpabili dell’industria della moda, Laila Hasanovic è figura presente, emblematica dell’edizione in corso della Milano Fashion Week. Sorriso giocondesco, sottile, elegante e capace di interpretare il ruolo di ospite nei vari front row quanto quello di modella, è in una solitudine comprensibile in questi giorni di concitate presentazioni, sfilate e eventi. Jannik Sinner, proprio oggi, ha formalizzato il forfait temuto e legato alle condizioni del suo ginocchio che lo hanno costretto a fare la spola tra il J Medical di Torino, dove è seguito, e Montecarlo dove risiede. Da ambassador Gucci non ha mancato l’appuntamento odierno, oscurando Laila e chiunque altro. L’attesa per questi ultimi giorni a Milano c’è ed è innegabile e la sua presenza donerebbe solo lustro ulteriore alla MFW.

Jannik Sinner da Gucci

Sinner è arrivato tra i primi alla sfilata di Gucci, alla Milano Fashion Week, attirando subito l’attenzione di fotografi e fan che lo attendevano. Il campione italiano è stato scortato, da autentico numero 1, fino ad accomodarsi accanto a Anna Wintour.

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Ambassador del brand, Jan è disinvolto modello per la generazione contemporanea e riferimento per i più giovani con la sua misurata qualità di esternazione, uno stile disinvolto ma attento ai dettagli e alla qualità sartoriale. Oggi, per uno delle collezioni più attese, si è presentato jeans larghi e una giacca portata aperta. Con Sinner presenti anche Cardi B, Georgina Rodriguez, Donatella Versace, Riccardo Scamarcio e Ghali.

IPA

Laila Hasanovic accanto a Chiara Ferragni

Laila, parallelamente, prosegue nel rispetto dei suoi impegni. L’abbiamo ammirato da Roberto Cavalli, dove ha occupato il posto riservato alle ospiti di riguardo accanto a Chiara Ferragni. Una vicinanza inedita, che si è replicata da Tod’s dove sedevano una accanto all’altra.

La decisione di affiancare Hasanovic, modella e influencer, all’imprenditrice digitale è un inedito assoluto. Come, d’altronde, assistere alla sua presenza così assidua e costante nei principali appuntamenti della settimana milanese. Senza interruzione di continuità, la modella serba di origine balcanica domina la scena milanese. Contesa, ambita si sposta da una collezione all’altra, con un trasformismo notevole: modella sulle passerelle e ospite degli eventi programmati.

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Salto da Missoni e Marras

In Missoni per l’uscita mattutina, come la stessa Laila aveva mostrato sui social qualche ora prima precisamente nelle sue storie, si è fermata per l’ordinaria sequenza di scatti a favore dei fotografi presenti e la seguono fedeli in città, da un evento a una sfilata in queste concitate ore milanesi. Il front row di Missoni la include, come è stato ieri in via Cola di Rienzo per Antonio Marras, quando in completo pantalone azzurro polvere ha preso posto seduta tra Gabry Ponte e Adrien Brody.

In passerella per Genny

Non le basta, non è abbastanza per la modella e influencer che abbiamo imparato a conoscere per via della sua frequentazione con Sinner e, prima ancora, Mick Schumacher. Dopo aver ammirato la collezione tocca a lei indossare il capo prescelto e salire sulla passerella per Genny, storico marchio che la aveva già scelta e che l’ha indicata come massima interprete della filosofia di questa collezione primavera estate.

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La presenza a Vogue World Milano

Alla serata inaugurale, Laila era nel vortice della Vogue World Milano. Per l’evento che segna il passo, e anche la cifra di questa edizione della MFW, però la influencer e modella ha scelto un vestito nero molto leggero e divertente, che si adatta perfettamente all’esigenza di mantenere la sua immagine intatta, fresca e contemporanea.

La compagna di Sinner è giunta a Milano per la settimana della moda, dopo Copenhagen. In Galleria c’è la sintesi del mondo sportivo e calcistico, come anche i protagonisti di ciò che la moda rappresenta, ciò che questa industria mira a produrre e a trasformare. Tra le tante ospiti Larissa Iapichino, Naomi Osaka e a sfilare con Jennifer Lopez il nostro Lorenzo Musetti ma anche Aryna Sabalenka in Gucci (è ambassador come Sinner), Arianna Fontana, Myriam Sylla, Paola Egonu e Veronica Yoko Plebani solo per citare alcune sportive medagliate.

Milano tutta per Laila Hasanovic, aspettando Sinner

Sinner, impegnato su altri fronti in primis utili al suo effettivo recupero e funzionali al rispetto del programma tennistico che include Pechino, non è stato avvistato per ora a Milano ma confidiamo in un effetto sorpresa che sarebbe gradito e che conferirebbe maggiore risalto alla settimana milanese, grazie al numero 1 della classifica e del tennis mondiale

Intanto Hasanovic – da sola – ha acceso un riflettore che stenterà a spegnersi nell’immediato. I giorni della moda sono appena iniziati e di certo sapranno riservarci ulteriori, interessanti risvolti anche per lei.