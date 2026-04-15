Il vidoe mostra una ragazza scatenata, allegra e piena di gioia per il successo a Montecarlo di Jannik che siede, al ristorante, accanto all'imprenditore

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non c’è alcuna incertezza, né esitazione nel palesarsi da Montecarlo. Ormai la sua figura è familiare e nulla e nessuno pare insinuare il primato di Laila Hasanovic in quel del Principato di Monaco. Il trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 con il sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz, il quale ha riportato oggi un leggero fastidio al polso che preoccupa ma non troppo, l’ha promossa a protagonista dell’evento ma con una individualità distinta dal fidanzato al quale si è accompagnata nella serata di festeggiamenti post vittoria, fissata in un video che allontana certi stereotipi.

Laila Hasanovic ancora a Montecarlo con Sinner

Stamani Laila ha postato nelle storie su Instagram l’allenamento dall’esclusiva palestra di Montecarlo, dove Jannik Sinner ha la sua residenza da tempo ormai in relazione a una vita e a una scelta sportiva unica che lo ha allontanato ben presto da San Candido e dalla sua famiglia per inseguire l’obiettivo riagganciato domenica, ovvero il numero 1 del ranking ATP.

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La modella e influencer danese di origine bosniaca si tratterà in Costa Azzurra fino a quando sarà necessario, tant’è che ha dato spazio anche al brand del quale è beauty ambassador con un post per segnalare anche come la sua permanenza sia compatibile con determinati impegni di lavoro.

Il video della festa al ristorante dopo il trionfo

Tutto inevitabile, tutto in ordine e coerente con la separazione netta tra spazi propri e di coppia, tenendo conto dei social e delle piattaforme digitali che hanno un ruolo specifico. Uno dei pochi video che vi mostriamo e che li ritrae assieme in un noto ristorante del principato, Cipriani, mentre cantano “We are the Champions” e celebrano con i genitori e gli altri collaboratori dello staff la vittoria su Alcaraz.

Tra loro si nota, accanto a Sinner, proprio Alessandro Benetton che ha sempre palesato stima nei riguardi del campione e della filosofia valoriale che incarna. L’imprenditore e presidente di Edizione è seduto alla sinistra di Jannik e partecipa attivamente alla festa in una cena comunque ristretta a cui hanno preso parte anche il padre del campione altoatesino, manager e pr. Insomma un gruppo molto ristretto e selezionato.

Un frammento della cena che raccoglie l’allegria di Jannik, del suo gruppo e della stessa Laila la quale è stata spesso accusata dagli haters, sempre in agguato, di un distacco eccessivo e che contrasta apertamente con quanto si vede nel filmato in questione.

Getty Images

Laila Hasanovic a Montecarlo

La difesa di Elena Santarelli

D’altronde per ragioni che vertono sul recente passato a un evento a cui aveva preso parte, in quanto invitata dalla medesima azienda di abbigliamento, la presentatrice ed ex modella Elena Santarelli ha preso le difese della fidanzata di Sinner sui social. “Ho avuto modo di conoscerla qualche giorno fa: è discreta, umile, alla mano, dolce, disponibile, simpatica, composta e chic, mai fuori luogo… Credo sia la ragazza giusta per un grande campione, lei c’è ma non vuole fare quella che sgomita! A me ha dato una bellissima impressione”, ha scritto scatenando degli effetti perversi, suo malgrado.

Dal video in questione, girato prima dell’incontro all’esterno del locale con gli ammiratori e l’abbraccio a Flavio Briatore, Laila è apparsa distesa, sorridente e soprattutto partecipe di quanto stava accadendo. Poi il tutto è rientrato nell’ambito delle rispettive aree di competenza e di attività.