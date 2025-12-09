La presenza assidua di Laila Hasanovic accanto a Jannik Sinner a Dubai non risolve l'enigma nonostante le premesse

Fidanzata presente, l'influecer e modella si è presa i suoi spazi anche sui social senza svelare o confermare la sua presenza agli Australian Open 2026

Tra agenda, eventi e epici confronti per Jannik Sinner la due settimane a Dubai hanno coinciso con una sorta di pausa occasionale nel mezzo di una preparazione di altissimo livello (come l’hanno presentata sia Simone Vagnozzi sia Darren Cahill) a cui ha preso parte, indirettamente, anche la sua fidanzata, Laila Hasanovic. Influencer e modella danese di origine serba, ha presenziato al GP di Abu Dhabi domenica, al fianco del numero 2 del ranking ATP.

La sua capacità di attrazione, per brand ed eventuali occasioni collaterali, è cresciuto. Ha conquistato una tale visibilità che l’ha posta quale impensabile capacità di narrazione, da un punto di osservazione prossimo, di quel che implica essere Jannik Sinner.

Jannik Sinner agli Australian Open 2026

La sua costanza nell’alimentare le stories è tale da condurci anche a questo capitolo nuovo, la entry list degli Australian Open 2026 che attendono Sinner nella seconda metà di gennaio. Sarà presente anche Laila dall’altra parte del mondo, dove Jannik ha conquistato il primo trofeo del Grande Slam, il primo titolo prima dei successi seguiti tra cui Wimbledon 2025 nella eccezionale vittoria su Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking.

Il dubbio è legittimo. La sua presenza sarebbe suggerita dai segnali inviati con una certa costanza dalla compagna del campione altoatesino, il quale avrebbe convinto Cahill a seguirlo ancora.

Laila Hasanovic e Sinner, con furore a Dubai

Laila, dalla sua, è testimonial di importanti accordi commerciali con brand luxury che non sono sovrapponibili a quelli che hanno messo sotto contratto Sinner. Ciò non vuol dire che siano incompatibili. Semplicemente che per ragioni professionali, la sua fidanzata potrebbe essere lontana in quelle settimane del torneo.

Intanto si gode Dubai con Jannik, gli impegni legati ala F1, al Billionaire, ai ristoranti che ha visitato e le spiagge che ci mostra dal suo account. Con leggerezza, ma senza svelare ancora nulla su di sé, sul suo futuro e sulla presenza agli AO.

ANSA

Laila con Sinner alle ATP Finals

Il possibile arrivo a Melbourne

Lo scorso anno, non era ancora stato ufficializzato il loro legame. Con Anna Kalinskaya la rottura era evidente, eppure Sinner preferì ridurre la sua comunicazione al silenzio, all’omissione per non aggiungere altro al capitolo chiusura con la tennista russa, sua ex fidanzata.

Accanto a Laila Hasanovic, figura estranea alle logiche che appartengono al mondo del tennis, documenta con dovizia di dettagli quanto altrimenti non emergerebbe. Rispetto all’epoca in cui era legata a Mick Schumacher, figlio dell’indimenticato campione di F1 Michael, aggiunge particolari inediti della loro relazione senza indugiare.

Per ora non ha ancora esternato alcunché, ma Laila potrebbe concedersi un posto nel box riservato a Sinner e ai suoi in quel di Melbourne.