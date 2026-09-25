La modella danese, protagonista alla Milano Fashion Week, si racconta a Elle: le differenze tra il campione azzurro e Mick Schumacher e la solidità della loro relazione a distanza.

S’è guadagnata la copertina dell’ultimo numero di Elle e sta furoreggiando in passerella alla Milano Fashion Week: è proprio un momento magico per Laila Hasanovic, a differenza di Jannik Sinner, che continua ad avere a che fare coi grattacapi provocatigli dal suo ginocchio non ancora al top. La modella danese è talmente felice da aver rotto il tacito patto del silenzio col fidanzato campione e numero 1: fino a ora non aveva mai svelato dettagli sulla relazione col rosso di San Candido, abitudine peraltro condivisa dalle precedenti partner di Sinner. Stavolta, invece, ha fornito diversi dettagli.

Da Mick Schumacher a Jannik Sinner, la nuova realtà di Laila

Laila ha anzitutto confessato le difficoltà riscontrate nell’abituarsi a essere costantemente sotto i riflettori, coi media pronti a vivisezionare e ad amplificare ogni aspetto della sua vita: sociale, professionale e affettiva. Rispetto alla precedente love story con Mick Schumacher, figlio del grande Michael, la modella ha ammesso che con Jannik Sinner ci sono delle differenze: “È una nuova realtà”. La loro relazione, a ogni modo, è assai meno complicata e decisamente più semplice di quanto possa apparire: “Fortunatamente, credo che io e Jannik siamo riusciti a creare il nostro spazio, dove possiamo essere noi stessi al 100% e una coppia assolutamente normale”.

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Sinner-Hasanovic, relazione a distanza: “Lontano dal clamore”

Uniti e affiatati a dispetto delle distanze e degli spostamenti continui di entrambi, Laila Hasanovic e Jannik Sinner continuano a vivere separati. Lei è di stanza a Copenaghen, lui ha la sua base a Monaco. A ogni buon conto: “Abbiamo una relazione stabile, lontano dal clamore”. Una relazione i cui ritmi e abitudini non hanno necessità di subire stravolgimenti. “Anche se mi trasferissi da lui domani, sarebbe una relazione a distanza, perché è impegnato in tornei quasi tutto l’anno“. Quasi, purtroppo, visto il freschissimo annuncio del forfait per Pechino. Tanto vale, comunque, lasciare tutto com’è adesso, almeno per qualche tempo: il trasloco può attendere.

Il tennis per Laila: “Quanto durano le partite, Jannik mi ispira”

Del resto, tutti gli affetti di Laila sono nella capitale danese. Famiglia, amici, abitudini: tutto ciò che le dà sicurezza è a Copenaghen, in cui i suoi genitori – di origini bosniache – si sono trasferiti anni addietro. Sinner, in questo senso, è l’altra metà del suo modo. “Inizialmente non avevo compreso quanto fosse importante Wimbledon né quanto potesse durare una partita di tennis, anche oltre le cinque ore”, ha ammesso lady Sinner, confessando la sua inziale ‘ignoranza’ di questo sport. Ora, però, si è appassionata: “Jannik è una fonte d’ispirazione, ammiro la sua dedizione per il tennis”.