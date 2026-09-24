La modella e influencer pronta a conquistare Milano con o senza il numero 1 della classifica ATP pronto a tentare il ritorno a Pechino

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Senza alcuna interruzione, Laila Hasanovic domina la scena milanese nella settimana della moda da autentica protagonista. Non è l’epoca delle modelle attorno alle quali costruire il mito, ma se Monica Bellucci, ieri, ha fermato il tempo e le strade, da Fendi per Maria Grazia Chiuri e Jennifer Lopez si è rivelata la più attesa alla Vogue World Milano c’è del nuovo. E irrompe dalla ricerca dell’autenticità, nell’era social che pure ha agevolato i nuovi modelli della generazione six/seven. Laila, in tutto questo presente, come si colloca? espressione del suo tempo, capace di creare contenuti e diventare modella da passerella, ospite e riferimento sa collocarsi con intelligenza anche nella MFW senza Jannik Sinner, per ora impegnato e concentrato sul tennis.

Laila Hasanovic da Missoni

In Missoni per l’uscita mattutina, come la stessa Laila aveva mostrato sui social qualche ora prima precisamente nelle sue storie, si è fermata per l’ordinaria sequenza di scatti a favore dei fotografi presenti e la seguono fedeli in città, da un evento a una sfilata in queste concitate ore milanesi. Il front row di Missoni la include, come è stato ieri in via Cola di Rienzo per Antonio Marras, quando in completo pantalone azzurro polvere ha preso posto seduta tra Gabry Ponte e Adrien Brody.

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In passerella per Genny

Non le basta, non è abbastanza per la modella e influencer che abbiamo imparato a conoscere per via della sua frequentazione con Sinner e, prima ancora, Mick Schumacher. Dopo aver ammirato la collezione tocca a lei indossare il capo prescelto e salire sulla passerella per Genny, storico marchio che la aveva già scelta e che l’ha indicata come massima interprete della filosofia di questa collezione primavera estate.

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La presenza a Vogue World

Solo un giorno fa, Laila era nel vortice della Vogue World Milano. Per la serata che segna il passo, e anche la cifra di questa edizione della settimana della moda, però la influencer e modella ha scelto un vestito nero molto leggero e divertente, che si adatta perfettamente all’esigenza di mantenere la sua immagine intatta, fresca e contemporanea.

La compagna di Jannik Sinner è giunta a Milano da poco e di certo è tra le più seguite, attese di questi giorni pur nella piena consapevolezza che nella sfilata in Galleria c’è la sintesi del mondo sportivo e calcistico, come anche i protagonisti di ciò che la moda rappresenta, ciò che questa industria mira a produrre e a trasformare. Tra le tante ospiti Larissa Iapichino, Naomi Osaka e a sfilare con Jennifer Lopez il nostro Lorenzo Musetti ma anche Aryna Sabalenka in Gucci (è ambassador come Gucci), Arianna Fontana e Yoko Plebani solo per citare alcune sportive di pregio.

Alla sfilata di Antonio Marras

Nella mattinata di mercoledì 23 settembre ha partecipato alla sfilata di Antonio Marras, poco distante nel loro shoowroom milanese e da Fendi e dal Teatro Armani di via Bergognone, uno dei punti nevralgici delle attività legate alla maison milanese. Per l’occasione contesto assolutamente denso di romanticismo e bellezza, come in un sogno a portata di chiunque abbia accesso, anche solo transitando a una meravigliosa mattinata aperta.

I Giardini Muccioli, in allestimenti da due giorni per la circostanza, appaiono lo scenario per esaltare la filosofia della nuova collezione e gli elementi del racconto con un occhio alla tradizione. Nozze di un Mezzogiorno di Mezz’Estate, questo il titolo per una collezione primavera estate che presenta quadri in puro stile Marras con stratificazioni, tessuti preziosi e una ricchezza che sta nel racconto.

Milano tutta per Laila Hasanovic, aspettando Sinner

Sinner, impegnato su altri fronti in primis utili al suo effettivo recupero e funzionali al rispetto del programma tennistico che include Pechino, non è stato avvistato per ora a Milano ma confidiamo in un effetto sorpresa che sarebbe gradito e che conferirebbe maggiore risalto alla settimana milanese, grazie al numero 1 della classifica e del tennis mondiale

Intanto Hasanovic – da sola – ha acceso un riflettore che stenterà a spegnersi nell’immediato. I giorni della moda sono appena iniziati e di certo sapranno riservarci ulteriori, interessanti risvolti anche per lei.