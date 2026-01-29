Laila Hasanovic separata da Jannik Sinner rimane l'ultima star attesa agli Australian Open, apparizione a rischio

Rumors, dubbi interrogativi sulla fidanzata del numero 2 al mondo tra le più attese in Australia dove il campione deve dare il meglio il sé per difendere i punti conquistati

La lontananza, in talune circostanze, non può che giovare. Soprattutto se la concentrazione dell’attenzione mediatica incomincia a vibrare nell’emisfero australe dove Jannik Sinner sta cercando di mantenere quel livello di assoluta bellezza che il so tennis ha espresso fino a questo momento, raggiungendo la semifinale contro Nole Djokovic.

Suo rivale e ultimo dei big three, capace di mantenere un livello stratosferico anche ai 40 anni, più unico che raro ma pur sempre sofferente di fronte a Jannik. Dalla sua, la compagna del numero 2 al mondo, lo ha lasciato in completa solitudine. Per rispettare la sua agenda e per accordi pregressi, forse già raggiunti alla vigilia della nuova stagione Laila Hasanovic è rimasta in Europa. I suoi impegni a Copenhaghen nella Fashion Week hanno fatto il resto.

Sinner vincente agli AO, nonostante caldo e umidità

Sinner agli Australian Open deve difendere il titolo conquistato per due anni consecutivi contro un Carlos Alcaraz che promette il suo miglior tennis su questo campo e con la complicità di uno stato di grazia che è innegabile. Jannik ha però superato ogni avversario senza particolari patemi, a suo agio su questi campi a lui congeniali.

Dalla sua, il talento azzurro ha battuto avversari e crampi, superando l’incognita caldo che ha compromesso al contrario la prestazione di Jasmine Paolini, uscita troppo presto, mostrandosi sempre concentrato e corretto.

Sinner dopo il ritiro di Gaston

Laila Hasanovic abbandona Sinner e il box

Laila Hasanovic è impegnata nella Copenaghen Fashion Week, tra sfilate, shooting e cene. Con lei l’inseparabile Snoopy che aveva conquistato una sua personale e individuale notorietà durante le apparizioni dell’influencer e modella durante la Nitto ATP Finals, vinte da Sinner. Laila ha trascorso, prima dell’impegno professionale in Danimarca con i brand e i suoi sponsor, una breve pausa presso l’Hotel Royal Evian Resort, un soggiorno idilliaco nell’esclusiva Évian-les-Bains, nota località nell’altrettanta nota Alta Savoia.

Nulla di compatibile con il caldo australe che sta cercando di contrastare Sinner, supportato da Simone Vagnozzi e dal supercoach Darren Cahill convinto dal campione a prolungare il suo incarico per la stagione appena incominciata con gli AO.

La loro separazione provvisoria dura da settimane, perché le agende che impegnano entrambi sono fitte. E Laila non deve rinunciare a nulla che al pari di Sinner a cui, però, potrebbe fare una sorpresa dopo le sue apparizione alla Paris Fashion Week e a Copenaghen.

Laila Hasanovic e Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino

Quando e se Laila raggiungerà Sinner agli AO

Le indiscrezioni di qualche giorno fa riferivano di un matrimonio possibile, per la coppia, legato a un tag sospetto sui social e all’abbinamento con una nota stilista specializzata in abiti da sposa. Una valutazione alquanto prematura. Laila Hasanovic potrebbe ancora raggiungere Sinner in Australia, qualora la sua carriera lo consenta. E Jannik con il suo staff sia d’accordo.

In tempi non sospetti, ogni dettaglio della sua vita privata era oscurato per quanto fosse già un personaggio pubblico. Adesso la sua relazione è quasi sull’orlo di trasformarsi in un rapporto ufficializzato. Per un campione così riservato, restio a parlare delle sue emozioni è complicato anche solo immaginare una simile narrazione delle sue nozze sui social.

Ma ciò non esclude né che qualche dettaglio sparso affiori, né che Laila Hasanovic prende un volo e la si veda lì in Australia con il suo Snoopy a tifare Sinner.