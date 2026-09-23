La modella e influencer pronta a conquistare Milano con o senza il numero 1 della classifica ATP in attesa di rientrare superato il problema fisico che lo tormenta

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nella notte milanese che l’ha assorbita nel vortice della Vogue World Milano, Laila Hasanovic giunge con il patrimonio acquisito alla Copenhagen Fashion Week e la nota romantica che l’abito da sposa indossato ha alimentato. Per l’evento che segna il passo, e anche la cifra di questa edizione della settimana della moda, però la influencer e modella ha scelto un vestito nero molto leggero e divertente, che si adatta perfettamente all’esigenza di mantenere la sua immagine intatta, fresca e contemporanea. La compagna di Jannik Sinner è giunta a Milano da poco e di certo è tra le più seguite, attese di questi giorni pur nella piena consapevolezza che nella sfilata in Galleria c’è la sintesi del mondo sportivo e calcistico, come anche i protagonisti di ciò che la moda rappresenta, ciò che questa industria mira a produrre e a trasformare. Oggi è da Antonio Marras, altro grande appuntamento della moda.

Laila Hasanovic con Larissa Iapichino alla Vogue World

Arrivata poche ore prima del grande e atteso evento che ha bloccato Milano, Laila Hasanovic con un ritmo continuo ha preso parte agli eventi centrali di questi primi giorni per rispettare l’agenda, fitta di appuntamenti. La serata alla Vogue World Milano l’ha vista tra le ospiti presenti alla serata: era seduta accanto a Larissa Iapichino, la nostra azzurra campionessa di salto in lungo e a 24 anni già un simbolo della sua generazione.

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Con loro, i grandi sportivi: Naomi Osaka, ma anche Arianna Fontana (che ha sfilato con le sue medaglie e un outfit evocativo sul versante semantico) come anche Yoko Plebani, Paola Egonu e i giocatori di Inter e Milan.

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Alla sfilata di Antonio Marras

Nella mattinata di mercoledì 23 settembre ha partecipato anche alla sfilata di Antonio Marras, poco distante nel loro shoowroom milanese in via Cola di Rienzo poco distante da Fendi e dal Teatro Armani di via Bergognone, fulcro delle attività legate alla maison milanese. Per l’occasione contesto assolutamente denso di romanticismo e bellezza, come in un sogno a portata di chiunque abbia accesso, anche solo transitando a una meravigliosa mattinata aperta.

I Giardini Muccioli, in allestimenti da due giorni per la circostanza, appaiono lo scenario per esaltare la filosofia della nuova collezione e gli elementi del racconto con un occhio alla tradizione. Nozze di un Mezzogiorno di Mezz’Estate, questo il titolo per una collezione primavera estate che presenta quadri in puro stile Marras con stratificazioni, tessuti preziosi e una ricchezza che sta nel racconto.

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Milano tutta per Laila Hasanovic

Laila Hasanovic indossa, per l’occasione, un completo pantalone azzurro chiaro, quasi un grigio polvere, con romantici ricami che richiamano l’estetica di Marras e accessori abbinati che la inseriscono, in modo pieno, in questo desiderio di vedere uscire anche la moda e vederla vibrare all’aperto, in luoghi vivi e vissuti nel quotidiano.

Ora c’è un ulteriore appuntamento, da rispettare. Senza Sinner, impegnato su altri fronti e con la sua agenda altrettanto full ci sarà modo e tempo per incroci e momenti da condividere.

Intanto Hasanovic – da sola – si conferma figura in ascesa, capace di catalizzare su di sé l’attenzione di media e social, anche in questa MFW appena iniziata.