Influencer e modella, la fidanzata di Jannik Sinner ha preso parte alla passerella al Festival che ha radunato il cinema internazionale nella nota località della Costa Azzurra

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non è apparsa tra le splendide cime delle Dolomiti nelle vicinanze di Sesto Pusteria, che ospita Jannik Sinner in attesa del Roland Garros, Laila Hasanovic. Il rientro a Montecarlo era propedeutico, dopo gli Internazionali di Roma, a prepararsi per uno degli impegni inevitabili di questo maggio: il red carpet al Festival di Cannes, passerella su cui ha sfilato – elegante e luminosa – nella serata di martedì per rispettare impegni e appuntamenti in agenda. Come anticipato su Instagram, dove aveva mostrato uno scorcio tutto mare, Laila è giunta a Cannes per prendere parte agli eventi programmati.

Laila Hasanovic sul red carpet al Festival di Cannes

Sulla Croisette del Festival di Cannes, Laila Hasanovic ha portato l’eleganza sofistica ma contemporanea di un abito firmato Genny, brand al quale si era già accostata in occasione delle sfilate a Montecarlo.

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La silhouette, pulita ma sensuale, è pulita, leggera ma senza aderire lasciando in evidenza la nuvola che si appoggia sull’abito a sottolineare il concept e l’ispirazione di un abito già iconico.

ANSA

Laila Hasanovic sul red carpet di Amarga Navidad

L’abito sofisticato e contemporaneo

Per lei un look della collezione Primavera-Estate 2026 di Genny, firmata da Sara Cavazza Facchini: abito a bustino in tessuto fluido, linea a sirena ma scostato dal corpo dalla figura slanciata e imponente della modella-influencer che interpreta il gusto raffinato e lo spirito pragmatico di una donna della sua generazione, contemporanea, impegnata e attenta alla propria immagine senza eccedere.

Laila Hasanovic, danese di origine bosniaca, si è fatta conoscere nel mondo della moda grazie a campagne beauty, shooting internazionali e a una crescente presenza social, tra glamour e campagne adv. Già presente al Festival di Venezia, ieri sera è apparsa sul tappeto rosso anche a Cannes.

La nuvola di organza e make up

Suggestiva e sognante, la nuvola in organza, modellata lungo lo scollo a cuore, esalta incarnato e viso mostrato grazie a una acconciatura apparentemente semplice e un make up sui toni caldi, estivo con un tocco glamour di illuminante nei punti valorizzati del volto.

Getty Images

Un primo piano di Laila Hasanovic

Per i gioielli, Laila Hasanovic si affida a un brand italiano di lunga tradizione nell’alta gioielleria, Damiani optando per una collana abbinata a orecchini e anelli della medesima collezione, Mimosa, in oro bianco con diamanti.

Scelta che ben si concilia con l’immagine eterea che sul red carpet ha deciso di interpretare Hasanovic. Sinner, intanto, è a Sesto ma ben presto si sposterà a Parigi, dove lo attendono per l’obiettivo principale della stagione, il Roland Garros. In quel della capitale francese, potrebbero rivedersi sollevati dai rispettivi impegni in un’agenda sempre più fitta per il numero 1 del ranking e la sua fidanzata.