Laila Hasanovic torna da Jannik Sinner per la spesa a Montecarlo: dubbio amletico su granola e succo d'arancia

Dopo la parentesi al Lago di Como con Jasmine Paolini, la modella danese fa rientro nel Principato dal suo fidanzato. Primo impegno: fare rifornimento di cibo salutare.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

È stata una piacevole digressione, uno dei tanti intermezzi che la sua attività di modella e testimonial per prestigiosi brand le ha regalato. Laila Hasanovic ha “tradito” per una sera Jannik Sinner con Jasmine Paolini in un evento organizzato sulle sponde del Lago di Como da un noto marchio di High Jewelry. Le immagini della bella influencer danese e della campionessa toscana hanno fatto il giro del web, diventando immediatamente virali. Grazie alle spensieratezza della serata e alle piacevoli conversazioni con Laila, per giunta, Jasmine ha finalmente sfoggiato dopo tanto tempo il suo bellissimo sorriso.

Laila, ritorno a Montecarlo da Jannik

La fuga lariana di Laila, però, è già finita. Lady Sinner ha fatto rientro a Montecarlo, dove ad attenderla ha trovato il suo Jannik. Completati gli accertamenti eseguiti al San Raffaele di Milano, volti a comprendere le ragioni della crisi attraversata contro Juan Manuel Cerundolo e in altre circostanze, il campione azzurro ha iniziato gli allenamenti in vista di Wimbledon. Dal suo quartier generale nel Principato, Sinner ha dato il via al piano che, nelle intenzioni, dovrebbe consentirgli di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, nella finale della rivincita e del riscatto su Carlos Alcaraz.

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Sinner e Hasanovic beccati al supermercato

È qui, a Montecarlo, che Sinner ha riabbacciato la sua fidanzata. E uno dei primi impegni più o meno ufficiali per i due è stato…andare a fare un po’ di spesa. La vita del numero 1 del tennis e di una delle modelle più ambite del panorama internazionale, in fondo, non è tanto dissimile da quella dei “comuni mortali”. Anche quando si tratta di andare a rifornire la credenza o il frigorifero. Ed è così che qualcuno ha “beccato” Jannik e Laila in un supermercato. Tutto documentato in un video, diffuso online da un profilo TikTok: Happylifenotawife. Una trentina di secondi in cui si possono carpire anche alcune parole pronunciate dai due.

La discussione sui prodotti da acquistare

Nessuna conversazione trascendentale legata a massimi sistemi, obiettivi di prestigio o appuntamenti importanti in calendario. Oggetto dei veloci scambi tra Jannik e Laila, di quelli almeno che è possibile cogliere nel filmato, sono piuttosto altri tipi di…dubbi amletici: quale tipo di succo d’arancia prendere, ad esempio. Oppure la granola, appetitosa miscela di fiocchi d’avena, miele e frutta secca solitamente consumata a colazione. Confronti e consigli sul tipo di prodotto da acquistare, fatti abbassando lo sguardo al passaggio di altre persone. Una coppia come milioni di altre, soltanto baciata da una notevole notorietà in più.