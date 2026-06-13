Laila Hasanovic "tradisce" Jannik con Jasmine Paolini: l'azzurra ritrova il sorriso accanto a lady Sinner

Che ci fanno insieme Jas e Laila sulle incantevoli sponde del Lago di Como? Sono state le protagoniste di una serata organizzata da un celebre marchio di High Jewelry.

Che ci fanno Jasmine Paolini e Laila Hasanovic sorridenti e affiatate l’una accanto all’altra, teneramente avvolte dall’incantevole panorama del Lago di Como e delle sue manzoniane sponde? Se lo sono chiesto gli appassionati di tennis vedendo comparire a manetta sui social nelle ultime ore le foto di Jas e di lady Sinner. Qualcuno ha creduto persino a possibili interventi dell’intelligenza artificiale nella creazione delle immagini. Tutto vero, invece. Laila ha “tradito” per una sera Jannik con un’altra eccellenza dello sport italiano. Ma per quale motivo? C’entra un noto e apprezzato marchio di High Jewelry.

Paolini e Hasanovic star a un evento sul Lago di Como

Sia Jasmine Paolini sia Laila Hasanovic, infatti, sono testimonial di Damiani, celebre marchio di alta gioielleria che ha organizzato un evento sulle sponde del Lario per presentare le ultime creazioni inserite nella prossima collezione. Presenti alla serata altri volti noti dello spettacolo come Elena Sofia Ricci, Stefano Accorsi e Chiara Ferragni, giusto per citarne qualcuno. A far ballare tutti ci ha invece pensato un altro testimonial d’eccezione, Achille Lauro. E le stesse Laila e Jas non si sono sottratte agli scatti e alle danze, bucando l’obiettivo con consumata maestria. Una consuetudine per la modella danese che ha stregato Jannik Sinner. Una piacevole novità per Jasmine.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’intesa tra Jasmine e Laila e il messaggio da Sinner

Le due hanno mostrato un insospettabile affiatamento. Accanto a Laila e insieme agli altri ospiti della kermesse, Paolini ha ritrovato il sorriso perduto in seguito alle ultime sconfitte. Un piacevole intermezzo per dimenticare l’eliminazione anticipata dal Roland Garros e per ritrovare grinta, energia e motivazioni in vista di Wimbledon. Chissà che alla garfagnina, attraverso Laila, non sia arrivato anche un messaggio da parte di Sinner. I due sono molto amici e spesso si incrociano nei vari tornei “combined”. Entrambi, per motivi diversi, hanno vissuto momenti difficili a Parigi, dopo aver condiviso tante gioie insieme.

Jasmine Paolini Instagram

L’operazione risalita di Paolini: a Wimbledon per tornare big

Dopo lo svago, il duro lavoro. Jasmine è attesa da settimane intense prima di riaffacciarsi al tabellone del torneo più importante che esista nel mondo del tennis: quello di Wimbledon. Chissà che l’erba londinese non possa aiutare la campionessa toscana nella sua operazione di risalita verso le altissime gerarchie del tennis mondiale. Il 2026 finora non ha riservato tante soddifazioni, assaporate invece in gran quantità nelle stagioni precedenti. Ma a Como, insieme alla compagna di Sinner, Paolini se non altro ha esibito il sorriso dei giorni migliori. E non è poco, dopo tante amarezze.