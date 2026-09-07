La modella danese incanta tra red carpet e serate mondane, Jannik costretto a farsi accompagnare da papà Hanspeter al GP e poi insieme a Cardinale allo Stadium.

Che sfortuna Jannik e Laila: quando è libera lei è impegnato lui, quando è libero lui è impegnata lei. È accaduto anche nella domenica in cui il numero 1 dello sport italiano s’è diviso tra due dei suoi amori più grandi. Costretto a rinunciare suo malgrado al tennis, visti i problemi fisici che ne hanno sconsigliato la partecipazione allo US Open, Sinner s’è presentato prima al GP di Monza di F1, di cui è ambassador, poi allo Stadium di Torino a seguire il suo Milan contro la Juventus. Al Gran Premio s’è fatto accompagnare da papà Hanspeter, allo stadio s’è intrattenuto a lungo col presidente della sua squadra del cuore, Gerry Cardinale. Laila Hasanovic, intanto, incantava a Venezia.

Laila Hasanovic protagonista a Venezia con Armani Beauty

Già, la bella Laila per il secondo anno di fila ha presenziato alla kermesse che porta nel Lido il meglio dell’arte cinematografica internazionale. Lady Sinner, in particolare, è stata scelta da Armani Beauty come testimonial per il red carpet del film The Basics of Philosophy e ha preso parte a tutte le iniziative, le serate mondane e gli appuntamenti organizzati dalla maison, che proprio in questi giorni è segnata da una ricorrenza non banale: il 4 settembre di un anno fa, infatti, moriva Giorgio, suo iconico e indimenticabile fondatore. Laila Hasanovic ha rubato la scena da par suo, incantando per bellezza, eleganza e simpatia: chi ha preso parte alle serate l’ha descritta come una ragazza alla mano e per nulla altezzosa.

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Bagno di folla per Sinner tra la F1 a Monza e Juventus-Milan

E Sinner? Nei giorni scorsi, mentre Laila incantava, qualcuno immaginava Jannik immalinconito tra le cure e i trattamenti a cui si sta sottoponendo da settimane per rimettersi in sesto dalla tendinite e dai problemi al ginocchio. Forse per regalarsi una domenica adrenalinica e sfuggire alla routine, il rosso di San Candido s’è presentato prima a Monza e poi allo Stadium. In entrambe le occasioni, visti gli impegni della fidanzata tra i canali e le celebrità di Venezia, il campionissimo azzurro s’è presentato da solo. Papà Hanspeter lo ha scortato a Monza tra i bolidi di F1, di cui pure il fratello Mark è appassionatissimo. A Torino, invece, ha fatto il tifo per il suo Milan insieme ad altri fan rossoneri.

Laila e Jannik distanti ma uniti: una domenica da numeri 1

Una domenica da protagonisti ma divisi, insomma, tanto per Jannik quanto per Laila. Ognuno per conto suo. La modella danese ha lasciato tutti a bocca aperta a Venezia, Sinner ha fatto il pieno d’applausi e di entusiasmo sia a Monza sia allo Stadium. L’amico Kimi Antonelli gli ha regalato una grossa soddisfazione compiendo una rimonta destinata a entrare nella storia, in serata invece il suo Milan s’è fatto agguantare a un passo dall’impresa sul campo della Juve. Qualche tempo fa Jannik confessò simpaticamente di “portar male” e di avere mille dubbi prima di presentarsi allo stadio. Stavolta stava per infrangere il sortilegio, prima che il gol di Gatti rovinasse tutto.