L'Ajax offre 15 milioni per Luis Suarez

Arrivano le prime offerte per Luis Suarez, che lascerà a breve il Barcellona dopo la decisione della società di disfarsi di buona parte dei veterani, a parte Lionel Messi.

Secondo quanto racconta “El Chiringuito”, il primo approccio è arrivato dall’Ajax, pronto a pagare 15 milioni di euro per avere il suo cartellino. Suarez giocò nei Lancieri per quattro stagioni, dal 2007 al 2011, conquistando una coppa d’Olanda. Quasi cinquecento le reti segnate in carriera dal Pistolero.

OMNISPORT | 20-08-2020 11:45