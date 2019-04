L'Ajax riparte dalla casa del Toro

Notte e mattinata torinese per l’Ajax dopo la grande impresa contro la Juventus.

Per la prima volta dopo 22 anni i Lancieri sono entrati tra le prime quattro della Champions League e se la notte è stata all’insegna dei festeggiamenti in un hotel del centro cittadino, la mattina ha visto i giocatori di ten Hag scendere in campo per allenarsi nientemeno che allo stadio “Grande Torino”, la casa del Toro, in vista della partita di campionato di sabato contro il Groningen.

La società aveva comunque già definito questo programma prima della partita. Nessun tifoso comunque, né della Juventus, né del Torino, ha presenziato all’allenamento.



SPORTAL.IT | 17-04-2019 13:50