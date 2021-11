Lakers, guai senza fine: si ferma anche Reaves

12-11-2021 11:33

Piove sul bagnato in casa Lakers. Alle prese con un inizio di stagione con molti bassi e pochi alti e con già tre sconfitte, ma soprattutto con le ripetute assenze di LeBron James, coach Vogel deve incassare un altro, pesante infortunio che lo priverà di una delle poche note liete emerse dalle prime gare dell’anno.

Austin Reaves sarà infatti assente per almeno due settimane a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro. Un problema non di poco conto per il tecnico gialloviola, che, già alle prese con il non facile inserimento di Russel Westbrook, perde uno dei migliori panchinari del primo scorcio di stagione.

Sicura quiindi l’assenza della guardia classe ’98 nelle imminenti gare contro Bulls e Bucks, mentre non sembra il pericolo il derby del 4 dicembre contro i Clippers.

OMNISPORT