Lakers, Harrel si sfoga sui social per la panchina

La sconfitta contro i Suns per i Lakers, ora sul 2-2 nella serie, ha lasciato diversi strascichi: non soltanto l’infortunio di Davis, ma anche l’infelicità di Harrell che il giocatore ha manifestato sui social dopo il match.

Montrezl Harrell è rimasto seduto in panchina per quasi tutta la gara (5 minuti sul parquet, 0 punti e 0 tiri dal campo), una scelta che non ha affatto gradito: “La sensazione peggiore al mondo è quella di perdere tempo”. Chiaro riferimento al suo poco impiego sul parquet.

OMNISPORT | 31-05-2021 16:00