Lakers, Kareem Abdul-Jabbar rimprovera LeBron James

06-12-2021 17:26

Recentemente, contro gli Indiana Pacers, LeBron James ha festeggiato un canestro ballando e mostrando “gli attributi”. Una scena insolita che ad alcuni è apparsa inopportuna. A riguardo, anche la leggenda dei Lakers e il miglior marcatore della storia Nba Karemm Abdul-Jabbar ha voluto dire la sua.

Jabbar è stato chiaro e diretto, accusando LeBron James: “Per me vincere basta e avanza. Che bisogno c’era di fare quella danza così stupida e infantile mancando di rispetto alla squadra avversaria in campo? Non ha alcun senso. I GOAT non ballano”.

Non è la prima volta che l’ex campione Nba ammonisce il King. Già qualche settimana fa, Jabbar aveva contestato l’iniziale scetticismo di LeBron James sui vaccini contro il Covid-19, definendo la sua posizione come “completamente sbagliata” e “pericolosa specialmente per la comunità nera”.

OMNISPORT