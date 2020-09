L'Al Shabab presenta Banega

Ever Banega è ufficialmente un calciatore dell’Al Shabab. Il club saudita ha confermato l’arrivo dell’argentino, ex di Boca Juniors, Valencia, Atletico Madrid, Newell’s Old Boys, Inter e Siviglia, con un video di presentazione in ‘stile videogame’ sulle proprie pagine social ufficiali.

Banega si era in realtà accordato con i sauditi nello scorso mese di gennaio per un arrivo a luglio, in scadenza di contratto. Con il calendario rivoluzionato dalla pandemia, ha però optato per restare fino al termine reale della stagione (vincendo tra l’altro l’Europa League) prima ufficializzare definitivamente l’approdo all’Al Shabab due mesi e mezzo dopo.

OMNISPORT | 17-09-2020 12:06