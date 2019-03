L'Albissola punta su Lavezzini

L’Albissola punta sull’esperienza e sulla competenza di Rino Lavezzini per allontanarsi dalle sabbie mobili.

La squadra ligure è reduce da quattro sconfitte di fila nel girone A della serie C.

L’ex allenatore del Genoa ha parlato con svsport.it. "Il momento non è facile, ma questa squadra è cresciuta e chi ha lavorato prima di me ha sicuramente lavorato bene. Io vorrei avero un po' più di fortuna perché questa squadra anche sabato ha giocato bene e meritava molto di più, ma questo vale per tutto il campionato" ha detto.

SPORTAL.IT | 11-03-2019 20:35