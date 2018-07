L'alfabeto di Neymar manda in delirio la rete

Neymar è sbarcato in Russia come stella assoluto del Brasile di Tite e come uno dei protagonisti annunciati della competizione. L’asso del Paris Saint-Germain ha fatto molto parlare di sè in questo in questo Mondiale, ma più per il suo comportamento in campo, piuttosto che per le sue giocate. Il numero dieci brasiliano ha infatti realizzato solo due reti nel corso della rassegna iridata, ma in compenso ha collezionato un numero incredibile di cadute sul terreno di gioco. Neymar si è preso la scena grazie alla teatralità delle proprie simulazioni, decisamente esagerate e spesso evidenti. L’attaccante classe 1992 è stato criticato duramente dagli addetti ai lavori e dai tifosi sui social network, che spesso hanno ironizzato sui suoi tuffi plateali.

Al termine degli ottavi di finale, l’emittente svizzera RTS Sport aveva calcolato il tempo passato a terra dal fuoriclasse verdeoro nelle prime quattro partite: un totale di ben 14 minuti. L’ultima e originale idea per ironizzare sulle cadute del giocatore del Psg è stata quella del designer grafico brasiliano Luciano Jacob, che ha reso disponibile un nuovo e imperdibile font: il “Ney Type”. A ognuna delle ventisei lettere dell’alfabeto corrisponde infatti una caduta di Neymar, trasformato dalla A alla Z grazie alle infinite pose plastiche dei suoi tuffi. Il particolare font può essere scaricato da tutti, come voluto dal realizzatore di questa geniale idea.

Ci ha pensato anche Ronaldo, Campione del Mondo nel 2002 con la Selecao, a tirare le orecchie al proprio connazionale: “È successo più volte anche a me, mi sono sentito tradito quando ho ricevuto colpi senza che i miei avversari venissero ammoniti. Neymar però deve aumentare il controllo emotivo nella gara, in campo serve la cattiveria e non la malizia”. Staremo a vedere se Neymar recepirà o meno il messaggio lanciatogli dal “Fenomeno” ex Inter, Real Madrid e Barcellona.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 14:50