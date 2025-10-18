Villarreal-Barcellona a Miami, calciatori spagnoli fermi in campo: per Milan-Como Rabiot è stato anche zittito

La protesta dei calciatori spagnoli fa il giro del mondo e del web (nonostante la censura della tv de LaLiga). Quante critiche per Milan-Como dai tifosi sui social italiani

Si prospetta un lungo weekend di proteste in Spagna, con i calciatori de LaLiga che sono pronti a palesare sul campo tutto il proprio disappunto nei confronti della federazione dopo la decisione di far giocare a Miami la sfida Villarreal-Barcellona in programma il prossimo 20 dicembre. La tv spagnola ha oscurato la protesta, ma sui social (anche italiani) monta la rabbia dei tifosi.

Real Oviedo-Espanyol, giocatori immobili in campo

Una protesta compatta che vedrà tutte le squadre del massimo campionato spagnolo “togliere” poco meno di mezzo minuto alla propria partita in programma durante questo fine settimana in cui si disputa il nono turno di campionato. Una giornata inaugurata dal successo 2-0 in trasferta dell’Espanyol sul campo del Real Oviedo, gara che si è aperta senza che i primi venti secondi dopo il calcio di inizio venissero giocati.

I ventidue in campo sono, infatti, rimasti immobili nella loro posizione iniziale. Un gesto forte e che verrà ripetuto su tutti i campi de LaLiga per le altre nove partite in programma. L’annuncio era arrivato nel pomeriggio da parte del sindacato dei calciatori spagnoli, che aveva anticipato la decisione di mandare un segnale forte dopo la scelta della Federazione di far giocare Villarreal-Barcellona a Miami.

Protesta censurata

La protesta è stata forte e d’impatto, ma le tv spagnole hanno deciso di non mostrare le immagini del campo e dei giocatori immobili, inquadrando invece l’impianto di gioco dall’alto e gli spalti. Una scelta che sui social iberici ha inevitabilmente scatenato la rabbia dei tifosi e acuito una situazione già di per sé estremamente delicata.

Le critiche dei tifosi italiani per Milan-Como

Inevitabile tracciare un parallelo con il nostro Paese e con il caso di Milan-Como che verrà giocata a inizio febbraio a Perth, Australia. In Italia, il movimento dei calciatori non è insorto in modo compatto e, a parte qualche presa di posizione a livello personale (vedi Rabiot, comunque difeso dall’assocalciatori) non sono in programma iniziative come quella messa in atto in Spagna.

Anche sul web italiano, il gesto dei calciatori spagnoli ha alimentato il dibattito e le critiche. “In Spagna protestano, in Italia si mettono a 90°!” scrive qualcuno e ancora: “In Italia abbiamo invece i presidenti d’accordo con queste pagliacciate”, “Qui, non siamo in Italia. Lo vediamo i risultati della Spagna nei confronti dell’Italia negli ultimi decenni”, “Oh Proprio come in Italietta”, “Spero che lo facciano anche Milan e Como”.

