L’Alma Trieste chiude i suoi playoff con una multa.

Per la società giuliana, si legge sul comunicato della Fip, “Ammenda di Euro 2.200,00 per comportamenti (utilizzo di fischietti) atti a turbare il regolare svolgimento della gara e per offese collettive frequenti del pubblico nei confronti di un tesserato ben individuato e per offese collettive sporadiche verso la Lega Basket Serie A”.

SPORTAL.IT | 27-05-2019 11:52