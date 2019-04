L'Alma e un time out molto particolare

All'Alma Trieste Marco Lecovich e Matteo Praticò sono gli assistenti di Eugenio Dalmasson. Che li ha mandati in sala stampa a parlare dopo il successo su Reggio Emilia. Nelle parole di Praticò tutta la gioia per la prestazione della formazione giuliana. “Sicuramente abbiamo giocato bene, c’è stato l’ultimo time out chiamato da coach Pillastrini nel quale eravamo in difficoltà ‘positiva’ su cosa dire ai ragazzi perché sono stati eccezionali” ha raccontato.

“E’ veramente un bel momento anche per il legame che ci sta unendo alla gente, un complimento sincero ai ragazzi e già pensiamo alla sfida con Venezia” ha aggiunto Lecovich.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 23:15