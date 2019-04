L'Alma Trieste rifiuta la Marsigliese

L'Alma Trieste ha preso una decisione: all'Allianz Dome, prima della partita contro l'Umana Reyer Venezia, non risuonerà la Marsigliese. In settimana la Lega Basket e la Federazione avevano disposto di far suonare l'inno francese prima delle gare di A1 e A2 in solidarietà per quanto accaduto a Notre-Dame: una scelta che aveva causato la rivolta di tante tifoserie organizzate.

La Curva Nord Trieste si era espressa in questo modo: "La questione dell’inno francese, la reputiamo una cazzata, ipocrita, fuori luogo e non opportuna; pertanto ci comporteremo con assoluta indifferenza perché la cosa nel contesto specifico non ci riguarda. Non attueremo alcuna manifestazione di disturbo ma una totale indifferenza". Sabato è arrivata la decisione della società di non seguire le disposizioni della Lega. Lo riferisce il Piccolo.

SPORTAL.IT | 20-04-2019 09:54