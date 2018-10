L’alunno Zola e i compiti del maestro Sarri

Un maniaco nella preparazione delle partite, una fonte inesauribile di dettagli tattici e anche un maestro piuttosto severo. Così Gianfranco Zola racconta Maurizio Sarri, suo “boss” al Chelsea, in un’intervista concessa al canale YouTube Soccer AM. Zola, ex stella dei Blues, fa ora parte dello staff dell’ex allenatore del Napoli, personaggio che s’è già imposto in Premier League grazie ad una partenza brillante: il Chelsea è terzo in classifica a 2 punti dalla coppia formata da Manchester City e Liverpool, ma ciò che più conta è che i Blues sembrano aver già assimilato gli insegnamenti di Sarri. “La sua attenzione ai dettagli è enorme – ha dichiarato Zola – non lascia niente al caso, così quando i giocatori vanno in campo sanno esattamente cosa devono fare e questo per loro è un grande aiuto”.

LO STUDIO. Un aspetto, quello della cura dei dettagli, già noto del lavoro di Sarri quando era al Napoli. La novità, nel racconto di Zola, sta nell’attenzione che il tecnico del Chelsea riserva agli avversari: quando era in Italia, si pensava che Sarri badasse poco alla squadra che avesse di fronte e che fosse concentrato unicamente sul gioco dei suoi. “È ossessionato dal sapere tutto dell’avversario e dall’andare sul campo per preparare tutto. Conosce ogni giocatore, tutti i calciatori chiave della squadra avversaria, come difendono, come attaccano e quindi cosa fare per fermarli o batterli. È davvero tanto lavoro”.

COMPITI A CASA. Lavoro a cui Zola contribuisce guardando ore e ore di video di partite. “Se Sarri mi dà i ‘compiti a casa’? Non posso fermarmi, ho guardato più partite negli ultimi due mesi che negli ultimi 5 anni”. Un maestro esigente, ma per ora al Chelsea non possono affatto lamentarsi…

SPORTEVAI | 24-10-2018 11:25