L'amara confessione di Sarri: ecco cosa farà l'anno prossimo

Il suo Napoli ha raccolto unanimemente applausi ovunque, in Italia e all’estero, e le sue manovre di gioco sono diventate fonte di ispirazione e di studio da parte di tanti tecnici europei. Eppure, Maurizio Sarri la prossima stagione resterà senza panchina. E’ questo il destino paradossale dell’ex allenatore dei partenopei, che, causa diverse circostanze, è rimasto con il cerino in mano.

Gli azzurri verranno allenati dalla prossima stagione da Carlo Ancelotti, che guadagnerà quasi sei volte di più rispetto al mister toscano. Chelsea e Real Madrid, che l’avevano messo nella lista di nomi dei possibili sostituti di Conte e Zidane, sembrano averlo scartato. Infine, lui stesso ha detto no alle ricche offerte di Zenit San Pietroburgo e Fenerbahce. In particolare, i russi avevano offerto otto milioni di euro a stagione più il pagamento della clausola a De Laurentiis, ma Sarri ha declinato, proprio in attesa di una proposta mai arrivata dalla Premier League.

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico avrebbe confidato agli amici più vicini di “essere convinto a rimanere fermo un anno”. Resta l’ultima speranza del Tottenham, se Mauricio Pochettino dovesse finire ai blancos, ma l’ipotesi è sempre più lontana.

“Ci ha confidato che andar via dal Napoli è stato come perdere di colpo un pezzo della sua famiglia. Dove andrà Maurizio? Una volta al bar disse che dopo Napoli non avrebbe più lavorato in Serie A”, sono invece le parole degli amici riportate dalla Gazzetta dello Sport.

L’ex tecnico Corrado Orrico ha attaccato duramente Aurelio De Laurentiis a Sky: “Si può dire che è un ingrato? Dopo tutto quello che Sarri ha fatto per il Napoli. Non solo in termini di gioco e risultati. Non dimentichiamoci dei giocatori valorizzati e stra valorizzati da Sarri. Come fa De Laurentiis a pretendere gli otto milioni di clausola? C’è irriconoscenza, diciamo la parola giusta”.

