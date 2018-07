L'amarezza dell'Azzurra Osakue dopo l'aggressione

La primatista italiana under 23 di lancio del disco Daisy Osakue rischia di non partecipare agli Europei di atletica dopo essere stata vittima di un brutto episodio la scorsa notte a Moncalieri.

La lanciatrice azzurra, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in pieno volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa (Fiat Doblò). Trasportata all’ospedale Oftalmico di Torino, ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio dell’uovo. Gli aggressori sono ricercati dai Carabinieri, secondo cui l’azione non è riconducibile a motivi razziali.

La giovane stava attraversando la strada da sola, seguita da un gruppo di persone che l’hanno soccorsa: è quanto emerso dagli ulteriori accertamenti effettuati dai carabinieri, che indagano per identificare gli occupanti dell’auto da cui sono state lanciate le uova che hanno colpito la giovane atleta azzurra.

La ragazza, raggiunta in ospedale dai cronisti de La Stampa, ha commentato così la vicenda: “Provo tanta rabbia, ma andrò a Berlino. Due giorni senza allenamento, poi mercoledì mattina un altro controllo a Torino all’Ospedale oftalmico e potrò ricominciare ad allenarmi giovedì. Credo che non cercassero me, ma più in generale una ragazza di colore. In quella zona ci sono molte prostitute di origine africana, probabilmente volevano colpire una di loro per fare una bravata”.

Queste le parole del sindaco di Moncalieri Paolo Montagna: “Si tratta di un fatto di violenza inqualificabile che richiede prese di posizione chiare: in questa città non c’è spazio per questi comportamenti”.

“Chiediamo alle forze dell’ordine di fare al più presto chiarezza perché servono risposte esemplari. Sappiamo che l’aspetta la partecipazione agli Europei con la maglia azzurra della nostra Nazionale. E già nel 2016 Daisy è stata premiata dalla nostra Città per aver portato in alto la bandiera di Moncalieri nella sua disciplina, il lancio del disco. Vogliamo ribadire, ancora di più oggi, che in questa comunità le storie come la sua sono protagoniste e possono realizzarsi. Ed è questa la città che vogliamo costruire e rappresentare”.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 13:05